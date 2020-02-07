Huawei представила смартфон Huawei Y7p

Компания Huawei в Тайланде представила новый смартфон под названием Y7p.

Смартфон Huawei Y7p получил 6.39 дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+. Также сверху на дисплее разместили круглый вырез для 8 мп фронтальной камеры. А на задней стороне разместили основную камеру с тремя сенсорами: 48-мегапиксельный главный датчик (f/1.8) + 8 Мп широкоугольный объектив (f/2.4) + 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2.4).

За производительность будет отвечать фирменный процессор Kirin 710F в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч. Новинка получила поддержку Bluetooth версии 5.0, также аудиоразъем 3,5 мм и порт microUSB для зарядки или подключения смартфона к ПК.

Смартфон Huawei Y7p будет работать на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

На выбор есть расцветки Aurora Blue и Midnight Black.