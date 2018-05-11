Huawei представила смартфон начального уровня Y3 (2018)

Состоялся дебют недорогого смартфона Huawei Y3 (2018) с Android Go. Экран с 5-дюймовой диагональю получил разрешение 854 на 480 точек. В сердце изделия лежит процессор MediaTek MT6737M с четырьмя ядрами Cortex-A53. Смартфон несёт на борту флеш-модуль вместимостью 8 Гбайт. В тыльной части корпуса располагается 8-мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры будет 2 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 2280 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth v4.0 LE и приёмник GPS. Предлагаться аппарат будет в белом, сером и золотистом цветовом исполнении. О стоимости устройства пока не сообщается.