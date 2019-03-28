Huawei представила умные часы GT Active и GT Elegant

Huawei представила две новые модели умных часов - Huawei Watch GT Active и Huawei GT Elegant.

Часы GT Active практически идентичны оригинальным Huawei Watch GT, но с некоторыми незначительными изменениями в корпусе. Они имеют тот же 46-миллиметровый циферблат, что и оригинал и оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 x 454. Производитель обещает 2 недели автономной работы.

С другой стороны, модель Elegant немного меньше с 42-миллиметровой керамической рамкой и 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 390.

Ремешки для версии Active будут доступны в оранжевом и темно-зеленом цветах, в то время как версия Elegant будет иметь цвета черного и белого. Ориентировочная цена для Watch GT Active 249 евро, а для GT Elegant - 229 евро.