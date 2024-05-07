Huawei представила умные часы Watch Fit 3

Сегодня компания Huawei провела официальное мероприятие в Дубае, на котором представила международной аудитории несколько своих последних новинок. Пожалуй, самым интересным гаджетом выступают умные часы Watch Fit 3 — с квадратным дизайном, который явно напоминает Apple Watch. В компании отметили, что Watch Fit 3 невероятно легкие и тонкие часы — устройство весит всего 26 грамм (без ремешка), а толщина составляет 9,9 мм. При этом его 1,82-дюймовый AMOLED-экран имеет изогнутые края со всех четырёх сторон, обеспечивая соотношение экрана к корпусу в 77,4%. Программное обеспечение устройства ничем не отличается от софта, который получили другие умные часы Huawei — оно предлагает отслеживание сна, данные о дыхании, мониторинг сердечного ритма TruSeen 5.5 с впечатляющей точностью, более 100 режимов активности и более 660 тренировочных курсов.

Одна из важнейших функций на Watch Fit 3 — калькулятор калорий, который впервые был представлен на часах Watch GT4 в сентябре 2023 года. Благодаря новому экрану часы Watch Fit 3 предлагают улучшенные визуальные возможности пользовательского интерфейса, насыщенные цвета и увеличенные шрифты, так что пользоваться интерфейсом будет комфортнее. И хотя Huawei обычно не раскрывает ёмкость аккумулятора своих умных часов, официально заявлено, что Watch Fit 3 смогут работать до 10 дней от одной зарядки, а активным пользователям батареи хватит примерно на 7 дней. К сожалению, устройство не поддерживает беспроводную зарядку и должно быть заряжено с использованием специального диска с двумя контактами.