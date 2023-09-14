Huawei представила умные часы Watch GT4

Вы можете приобрести часы в трёх цветовых вариантах отделки, включая белую кожу, миланскую отделку и двухцветную отделку Piano Key. В данном случае часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 352 ppi и аккумулятором ёмкостью 323 мАч, и хотя вы можете подумать, что этого недостаточно, Huawei утверждает, что такой батареей можно работать до семи дней без подзарядки. Если вы предпочитаете более крупную версию, то Huawei Watch GT4 в корпусе 44 мм имеет обычное расстояние от ушка до ушка в 22 мм и предлагается в четырёх вариантах отделки. Да и в этом случае часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, а также аккумулятором ёмкостью 524 мАч, которого хватит на две недели. Стоимость пока что под вопросом, так как гаджет представили только на китайском рынке.