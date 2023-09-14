Huawei представила умные часы Watch GT4

Сегодня компания Huawei решила выпустить свои новые умные часы Huawei Watch GT4 — можно с уверенностью сказать, что их, конечно, захотят купить далеко не все, но это одни из лучших умных часов на современном рынке. Стоит сразу отметить, что они полностью совместимы с iOS и Android. Это делает новые смарт-часы привлекательным вариантом для тех, кто хочет приобрести устройство, позволяющее отслеживать различные данные организма, но при этом не желает покупать более известные решения. Huawei Watch GT4, что вполне ожидаемо, можно приобрести в корпусе на 41 мм и 46 мм — меньший вариант доступен с крайне небольшим расстоянием между ушками в 18 мм, которое Huawei называет Pendant Design.

Вы можете приобрести часы в трёх цветовых вариантах отделки, включая белую кожу, миланскую отделку и двухцветную отделку Piano Key. В данном случае часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 352 ppi и аккумулятором ёмкостью 323 мАч, и хотя вы можете подумать, что этого недостаточно, Huawei утверждает, что такой батареей можно работать до семи дней без подзарядки. Если вы предпочитаете более крупную версию, то Huawei Watch GT4 в корпусе 44 мм имеет обычное расстояние от ушка до ушка в 22 мм и предлагается в четырёх вариантах отделки. Да и в этом случае часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, а также аккумулятором ёмкостью 524 мАч, которого хватит на две недели. Стоимость пока что под вопросом, так как гаджет представили только на китайском рынке.
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