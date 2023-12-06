Huawei представила уникальный ноутбук Qingyun L540

Сегодня китайская компания Huawei официально представила свои новые ноутбуки под названием Qingyun L540 для китайского внутреннего рынка, а главная их особенность в том, что они оснащены 5-нм чипом Kirin 9006C. Ноутбуки Huawei Qingyun L540 являются продолжением серии L410, которые были оснащены системой на кристалле Kirin 990. Но новые ноутбуки используют последний 5-нм процессор Kirin 9006C, разработанный подразделением HiSilicon, и используют новую архитектуру на базе Arm, которая предлагает до 8 ядер. Конфигурация процессора включает 4 ядра Cortex A77 и 4 ядра Cortex A55. Кластер ядер Cortex A77 включает одно ядро, работающее на частоте до 3,13 ГГц, в то время как остальные ядра работают на частоте 2,54 ГГц. Второй же кластер состоит из четырёх одинаковых ядер Cortex A55, которые все работают на частоте до 2,05 ГГц. Кроме того, система на кристалле также включает в себя встроенное графическое ядро Mali-G78 MP22.

Впрочем, на этом характеристики, на которые стоит обратить внимание, ноутбука Huawei Qingyun L540 не заканчиваются. Ноутбуки данной линейки оснащаются 14-дюймовым экраном с разрешением 2160x1440 пикселей и максимальной частотой обновления в 60 Гц. Экран поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB, плюс ноутбуки нового поколения поставляются со встроенным аккумулятором на 56 Вт·ч, имеется сканер для разблокировки ноутбука посредством отпечатку пальца, HD-камера, порт USB Type-C, 2 порта USB Type-A, аудиопорт 3,5 мм, выход HDMI и мини-порт RJ45 для кабельного подключения к интернету. Производитель отметил, что ноутбуки Huawei Qingyun поставляются с 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.