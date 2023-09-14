Huawei представила в Барселоне умные часы WATCH GT 4 и другие устройства

Компания Huawei провела в Барселоне презентацию новых носимых устройств и стратегии развития на рынке. Они представили новые модели смарт-часов WATCH GT 4, TWS-наушников FreeBuds Pro 3, а также золотые часы WATCH Ultimate и планшеты MatePad версии PaperMatte. Основной идеей новой концепции Huawei является комбинация современных технологий, инновационного дизайна и расширенных функций мониторинга здоровья. Компания сделала ставку на передовое аппаратное обеспечение, обновленные алгоритмы и усовершенствованные цифровые технологии мониторинга здоровья. Таким образом, Huawei планирует революционизировать отрасль носимых устройств.

Новые смарт-часы WATCH GT 4 выделяются стильным дизайном, сохраняющим классическую геометрическую эстетику предыдущих моделей. Они оснащены функцией отслеживания показателей здоровья и физической формы, улучшенной функцией "Кольца активности" и новым приложением "Будь в форме". Благодаря алгоритму TruSeen™ 5.5+ с поддержкой искусственного интеллекта, точность измерений значительно повышается.HUAWEI WATCH Ultimate Золотая версия – это первые золотые часы бренда Huawei. Они впечатляют безелем с элементами золота, поворотной кнопкой с трапециевидным оформлением и ремешком из титана с золотым напылением. Эти часы стали настоящим символом роскоши и стиля.

HUAWEI WATCH GT 4 46 мм — от 249 евро (от ~25 647 рублей)

HUAWEI WATCH GT 4 41 мм — от 249 евро (от ~25 647 рублей)

HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition — 2999 евро (от ~308 897 рублей)

HUAWEI FreeBuds Pro 3 — от 199 евро (от ~20 497 рублей)

HUAWEI MatePad 11,5 дюйма версии PaperMatte — от 499 евро (от ~51 397 рублей)

Вместе со смарт-часами, Huawei представила флагманские наушники FreeBuds Pro 3. Эти наушники отличаются идеальным сочетанием дизайна и передовых технологий. Они оснащены двойным драйвером, обеспечивающим высокое качество звучания как на низких, так и на высоких частотах.В заключение презентации были представлены планшеты Huawei MatePad версии PaperMatte, имитирующие текстуру бумаги, что позволяет создавать естественное ощущение при работе с устройством.Цены на новинки составили: