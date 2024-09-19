Huawei представляет новые смарт-часы и планшеты

19 сентября в Барселоне, Испания, компания Huawei провела мероприятие, на котором были представлены долгожданные новинки. Среди них — новые модели смарт-часов серии HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH D2 и обновленный HUAWEI WATCH Ultimate. Также компания продемонстрировала планшеты HUAWEI MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X.

Главной новинкой стали смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5, оснащенные системой HUAWEI TruSense для улучшенного мониторинга здоровья. Новая технология позволяет отслеживать не только физиологические показатели, но и психоэмоциональное состояние пользователя, что особенно актуально в условиях стресса. Модели отличаются разнообразием стилей и высокой износостойкостью благодаря материалам премиум-класса.

Другим значимым анонсом стали HUAWEI WATCH D2 — первые в мире смарт-часы с суточным мониторингом артериального давления, сертифицированные по стандартам ЕС и Китая. Компактные и легкие, они позволяют следить за давлением в любой ситуации.

Завершили презентацию смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate с новыми функциями для любителей гольфа и экстремальных путешествий.

Цены

  • HUAWEI WATCH GT 5 41/46 мм – от 249 евро.
  • HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм – от 379 евро.
  • HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 мм – от 449 евро.
  • HUAWEI WATCH Ultimate – 899 евро
  • HUAWEI WATCH D2 – 399 евро
  • HUAWEI MatePad Pro 12,2” 12/256 ГБ + клавиатура – от 849 евро.
  • HUAWEI MatePad Pro 12,2” Версия PaperMatte 12/512 ГБ + клавиатура – от 999 евро.
  • HUAWEI MatePad 12 X 8/256 ГБ + клавиатура – от 569 евро.
  • HUAWEI MatePad 12 X Версия PaperMatte 12/256 ГБ + клавиатура – от 649 евро.

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