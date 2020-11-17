Huawei продает Honor

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Huawei якобы планирует продать свою дочернюю компанию Honor, которая тоже производит множество различной электроники, дабы тем самым отделить производителя от санкций в сторону крупной китайской компании. Теперь ситуация прояснилась — производитель действительно планирует продать свое дочернее предприятие, так как благодаря этому компания сможет продавать свои устройства в обход санкций США. Другое дело, что, вероятно, вскоре акции будут распространяться еще и на компанию Honor, но об этом информации сейчас почти нет и говорить об этом, конечно же, рано. Будем следить за ситуацией и расскажем вам все самое интересное сразу, как только сделка будет завершена.

Комментарии и отзывы Huawei
Обзоры:
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Новости:
Mophie заряжает сразу четыре устройства

Беспроводные технологии постепенно становятся все более и более привлекательными, так что пользователь по...
Redmi K30 Ultra с 8/256 ГБ выходит в Китае

Компания Xiaomi объявила о том, что уже завтра в ходе молниеносной распродажи будет доступна для покупки ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит 44-Вт зарядку

Авторитетный инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S...
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышк...
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышкНе так давно мы проводили тестирование мышки A4Tech Bloody X5...
GELID SLIM SILENCE AM4 низкопрофильный к...
GELID SLIM SILENCE AM4 низкопрофильный кGELID представила новый низкопрофильный кулер SLIM SILENCE AM4 для сокета AMD AM4. Благодаря своим размер...
Продажи Xiaomi в Индии растут...
Продажи Xiaomi в Индии растутВ последнее время крупные производители смартфонов, да и в целом электроники, стали весьма активно работа...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FE...
Samsung готовит Galaxy Z Fold FEВ сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как уже расписала список релизов на 2021 го...
Android-смартфоны могут поддерживать Wi-...
Android-смартфоны могут поддерживать Wi-Wi-Fi Alliance (WFA) официально объявил о сертификации сети Wi-Fi 6 и подтвердила наличие сети Wi-Fi Cert...
Sony выпустила адаптер LA-EA5 для объект...
Sony выпустила адаптер LA-EA5 для объектОбладатели старых объективов Sony с байонетом A будут рады узнать, что теперь их можно использовать с нов...
Производительность iOS 14 по сравнению с...
Производительность iOS 14 по сравнению сiOS 14 наконец-то выпущена для всех, и она приносит множество новых дополнений. Одно из самых заметных и ...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOS...
OnePlus Nord получил обновление OxygenOSКомпания OnePlus начала развертывание обновления OxygenOS 10.5.7 для смартфонов OnePlus Nord. В новом обн...
HighPoint представила 8-портовый RAID-ко...
HighPoint представила 8-портовый RAID-коHighPoint SSD7540 - первый 8-портовый RAID-контроллер PCIe 4.0 интерфейса. SSD7540 призван обеспечить выс...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-к...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-кПопулярность социальных сетей, особенно Instagram, ставит повышенные требования не только к качеству съем...
Xbox Series X показал неплохие результат...
Xbox Series X показал неплохие результатВсех геймеров сейчас интересует лишь один вопрос — смогут ли консоли нового поколения предоставить геймер...
HUAWEI выпустила беспроводные наушники F...
HUAWEI выпустила беспроводные наушники FHUAWEI представила беспроводные наушники FreeBuds Studio наряду с серией Mate40. ...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor