Huawei продает Honor

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Huawei якобы планирует продать свою дочернюю компанию Honor, которая тоже производит множество различной электроники, дабы тем самым отделить производителя от санкций в сторону крупной китайской компании. Теперь ситуация прояснилась — производитель действительно планирует продать свое дочернее предприятие, так как благодаря этому компания сможет продавать свои устройства в обход санкций США. Другое дело, что, вероятно, вскоре акции будут распространяться еще и на компанию Honor, но об этом информации сейчас почти нет и говорить об этом, конечно же, рано. Будем следить за ситуацией и расскажем вам все самое интересное сразу, как только сделка будет завершена.