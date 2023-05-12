Huawei продает восстановленный Nova 8 SE 4G за $160

Сетевые источники сообщают, что компания Huawei начала продавать восстановленный смартфон Nova 8 SE 4G, выпущенный еще в 2021 году. Если на старте продаж устройство стоило 330 долларов, то теперь за него просят 160 долларов. Смартфон оснащается фирменной 14-нм однокристальной системой Kirin 710A прямиком из 2018 года, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD, тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

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