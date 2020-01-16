Huawei продала 6.9 миллионов смартфонов с 5G за 2019 год

Компания Huawei поделилась информации о продажах своих смартфонов с поддержкой сети пятого поколения.

В 2019 года, компания Huawei, продала по всему миру 6.9 миллионов смартфонов с поддержкой сети пятого поколения. Вот эти цифры вошли следующие смартфоны: Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 6 5G и складной смартфон Mate X.

Цифра 6.9 миллионов на самом то деле впечатляющая, но большинство этих смартфонов производитель продал у тебя на родине, а именно в Китае.