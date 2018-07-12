Huawei продала больше 3 миллионов смартфонов Honor 10

Совсем недавно мы писали о том, что флагманы Huawei P20 и P20 Pro стали самыми успешными смартфонами в истории китайского бренда, разойдясь тиражом свыше 6 миллионов штук. Сегодня стало известно, что один только Honor 10 превзошел отметку в 3 млн реализованных экземпляров, хотя появился в продаже меньше трех месяцев назад. Лучше всего аппарат продается на родном китайском рынке (1 млн проданных устройств), а, например, в Испании продажи смартфонов Honor выросли на 500%.

Напомним, что Honor 10 оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1.