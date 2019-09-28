Huawei продала миллион Huawei Mate 30 и Pro за 3 часа

Вчера компания Huawei отчиталась о 100 тысячах проданных смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro за минуту в одном только Huawei Mall, а сегодня стало известно о более крупных цифрах. Всего за три часа с начала приема предзаказов был раскуплен миллион смартфонов. Это в шесть раз больше, чем в случае со смартфонами серии Huawei P30. По словам исполнительного директора Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна, новые флагманы уже в дефиците. Ранее китайский производитель заявил о намерении реализовать 20 миллионов смартфонов Huawei Mate 30, несмотря на американские санкции.