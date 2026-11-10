Раскрыты характеристики смартфона Redmi K100 Ultra

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне следующего поколения от одного из суббрендов Xiaomi — Redmi K100 Ultra. Инсайдер сообщил, что тестируемый флагман с 2-нм процессором получил аккумулятор ёмкостью около 10000 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт, также упоминаются специально разработанная односекционная батарея, разряд при низком напряжении и сквозная зарядка Global Bypass Charging. Последняя технология позволяет питать смартфон непосредственно от адаптера во время интенсивной нагрузки, снижая использование аккумулятора.

По сравнению с предшественником Redmi K90 Ultra это станет заметным улучшением — предыдущую модель представили в Китае с аккумулятором на 8550 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а беспроводной зарядки на 50 Вт у неё нет. Кроме того, инженерный образец смартфона тестируется с перископическим телеобъективом на 50 Мп, который оснащён сенсором среднего размера формата 1/1,95 дюйма. Ожидается поддержка примерно 3-кратного оптического увеличения, но остальные характеристики камеры пока не раскрываются. Стоит сказать, что появление отдельного перископического модуля станет новшеством для серии Ultra. Напомним, Redmi K90 Ultra оснащён основной камерой на 50 Мп с сенсором Light Hunter 800 формата 1/1,55 дюйма и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Но отдельного телеобъектива у смартфона нет.
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