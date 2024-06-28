Huawei работает над более производительными ядрами для мобильных чипов

Недавно представленный мобильный процессор Kirin 9000S открыл для Huawei совершенно новые возможности по покорению рынка смартфонов на локальном рынке, так как этот процессор даёт возможность полностью избавиться от зависимости от компаний из США, которые сейчас блокируют работу с Huawei по любым направлениям. Однако данный процессор, который взяли за основу производительности гаджетов серии Mate 60, полагался на медленные ядра TaiShan, которые продемонстрировали достаточно низкую производительность в одноядерных и многоядерных задачах, а это, естественно, поставило производителя в неудобное положение, когда у конкурентов решения куда более производительные и привлекательные для потенциальных покупателей. К счастью, если верить инсайдерам, компания достигла значительного прогресса в этом вопросе.

По этой информации, компания Huawei работает над улучшенными энергоэффективными ядрами TaiShan, которые будут функционировать примерно так же, как и ядра от компании Apple, отвечающие за процессы с низким потреблением энергии. К сожалению, пока что сложно сказать для какой платформы предназначены эти ядра, но, учитывая, что компания сосредоточена на улучшении энергопотребления ядер и процессора в целом, можно предположить, что они будут использоваться в мобильных устройствах — в смартфонах, скорее всего. Но пока что реальных тестов нет, так что можно лишь предположить, что будущие системы на кристалле будут обладать повышенной производительностью.
Официально: OnePlus 12 Glacial White выйдет в июне…
Компания OnePlus объявила, что 6 июня в Индии будет представлена лимитированная версия смартфона OnePlus …
Смартфон iQOO Z9 Turbo уже разобрали. Фото …
В сети появилось видео полноценного тестирования смартфона iQOO Z9 Turbo, который должен стать конкуренто…
Samsung выпустила функцию умного лассо на базе ИИ…
Вместе с релизом обновления собственной прошивки One UI 6.1 компания Samsung официально интегрировала в с…
Макет iPhone 16 показали на фото …
До выхода нового поколения смартфонов Apple iPhone 16 осталось меньше полугода, а потому в сети все чаще …
Samsung интегрирует ИИ от Google в Galaxy S25…
Совсем недавно компания Samsung официально представила собственную версию генеративного искусственного ин…
Представлен смартфон Honor X7b 5G…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X7b 5G, цена которого на глобальном рынке пока не…
Oppo Reno12 представили на глобальном рынке…
Компания Oppo, как и обещали инсайдеры, немного переработала серию смартфонов Reno12 и теперь выводит сра…
Представлен недорогой смартфон Moto S50 Neo…
Принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola пополнил ассортимент смартфонов моделью Moto S50 Neo, котора…
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor