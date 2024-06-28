Huawei работает над более производительными ядрами для мобильных чипов

Недавно представленный мобильный процессор Kirin 9000S открыл для Huawei совершенно новые возможности по покорению рынка смартфонов на локальном рынке, так как этот процессор даёт возможность полностью избавиться от зависимости от компаний из США, которые сейчас блокируют работу с Huawei по любым направлениям. Однако данный процессор, который взяли за основу производительности гаджетов серии Mate 60, полагался на медленные ядра TaiShan, которые продемонстрировали достаточно низкую производительность в одноядерных и многоядерных задачах, а это, естественно, поставило производителя в неудобное положение, когда у конкурентов решения куда более производительные и привлекательные для потенциальных покупателей. К счастью, если верить инсайдерам, компания достигла значительного прогресса в этом вопросе.

По этой информации, компания Huawei работает над улучшенными энергоэффективными ядрами TaiShan, которые будут функционировать примерно так же, как и ядра от компании Apple, отвечающие за процессы с низким потреблением энергии. К сожалению, пока что сложно сказать для какой платформы предназначены эти ядра, но, учитывая, что компания сосредоточена на улучшении энергопотребления ядер и процессора в целом, можно предположить, что они будут использоваться в мобильных устройствах — в смартфонах, скорее всего. Но пока что реальных тестов нет, так что можно лишь предположить, что будущие системы на кристалле будут обладать повышенной производительностью.