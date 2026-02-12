Huawei работает над наследником Pura X

Складной смартфон Huawei Pura X вышел в прошлом году и буквально удивил мобильный рынок соотношением сторон 16:10 в разложенном состоянии. Компания пошла по совершенно иному пути по сравнению с конкурентами, и, судя по всему, эксперимент оказался успешным. Сейчас Huawei работает не только над Pura X2, но и над ещё одним устройством с таким же необычным для современных реалий форматом экрана. Согласно новому инсайду от известного источника Digital Chat Station, компания разрабатывает классический моноблочный смартфон без складного механизма, который получит дисплей с соотношением сторон 16:9 или 16:10. По сути, речь идёт о версии Pura X, но без складной конструкции.

Сообщается, что экран для этого устройства уже находится в разработке, а сам смартфон планируют представить в период с октября по декабрь этого года. Huawei рассчитывает на высокий уровень продаж в Китае и, вероятно, делает такой прогноз, опираясь на результаты Pura X. Идея выглядит весьма любопытной, и подробности о новом устройстве явно не заставят себя долго ждать, но стоит понимать, что конкуренты выпускать нечто подобное точно не станут — дело в том, что такие прямоугольные дисплеи не пользуются особым спросом на рынке. Huawei себе это может позволить, так как у компании имеется огромный внутренний рынок на миллиард человек, но у конкурентов, к сожалению, условия немного иные. Так что ждать в ближайшем будущем большого количества смартфонов с экраном 16:9 точно не стоит.
