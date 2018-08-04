Huawei реализовала 10 миллионов смартфонов Mate 10

Компания Huawei отчиталась об успехах флагманского смартфона, который за девять месяцев с начала продаж разошелся тиражом в 10 миллионов устройств. Судя по всему, китайский гигант твердо намерен уже в следующем году окончательно обойти по продажам компанию Apple, а к концу 2019 года, вполне возможно, опередить даже и Samsung.

Напомним, что смартфон оснастили 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1440:2560 пикселей, сдвоенной камерой Leica с датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный) с максимальной диафрагмой F/1,6, 8 Мп фронтальной камерой, новым чипсетом Kirin 970, в состав которого входят не только CPU и GPU, но и NPU – нейронный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4000 мАч, аудиоразъемом 3,5 мм и защитой по стандарту IP53. Габариты устройства равны 150,5:77,8:8,2 мм, а вес – 186 граммам.