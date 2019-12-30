Huawei реализовала 12 миллионов смартфонов Mate 30

Компания Huawei отчиталась об успехах линейки флагманских смартфонов Mate 30, которые появились в продаже около трех месяцев назад. Судя по всему, американские санкции, вылившиеся в отсутствие приложений Play и других сервисов Google, не помешали крупным продажам. На данный момент китайский производитель реализовал более 12 миллионов смартфонов линейки Mate 30. Отдельно отмечается, что за последний месяц было продано 5 миллионов экземпляров. Кажется, продажи неплохо подстегнули 5G-версии, которые появились в Китае как раз в ноябре. Напомним, что глобальной целью Huawei является 20 миллионов проданных смартфонов Mate 30.