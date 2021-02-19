Huawei создает Honor MagicBook без рамок

Сегодня инсайдер на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, поделился изображением, которое раскрывает возможный дизайн грядущей Honor MagicBook, который будет отличаться от предшественников достаточно тонкими рамками вокруг дисплея. Заметная рамка будет только снизу от дисплея, на ней будет размещен логотип компании, а кнопка питания будет расположена в правом верхнем углу. Примечательно, что эскизы дизайна также показали, что камера теперь перемещена в верхнюю центральную область клавиатуры. К сожалению, более подробные сведения об этом ноутбуке в настоящее время неизвестны. Кроме того, также не подтверждено, действительно ли Honor работает над ноутбуком с таким дизайном. Возможно, это просто патент и не более.

Комментарии и отзывы Honor MagicBook
Обзоры:
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Новости:
Huawei создает Honor MagicBook без рамок

Сегодня инсайдер на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, поделился изображением, которое раскрывает во...
ASUS ROG Moba 5 с AMD Ryzen 9 5900HX

Серия ASUS ROG Moba состоит из профессиональных ноутбуков игрового уровня для энтузиастов игр. Компания A...
Ноутбук Tuxedo InfinityBook S 15 оценен в $937

Компания Tuxedo пополнила ассортимент ноутбуков моделью InfinityBook S 15, который работает под управлени...
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом ренд...
Xiaomi Mi 11 Pro показали на первом рендПрофильный ресурс Slashleaks поделился первым рендером флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход кот...
Стала известна дата выхода флагмана Hono...
Стала известна дата выхода флагмана HonoАвторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что флагманский смартфон Hovor V40 будет официа...
ADATA SE900G внешний накопитель со скоро...
ADATA SE900G внешний накопитель со скороADATA представила внешний накопитель SE900G. Устройство предлагает варианты с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ объемом...
Razer представила клавиатуру Huntsman V2...
Razer представила клавиатуру Huntsman V2Компания Razer представила игровую клавиатуру Huntsman V2 Analog с новыми оптическими переключателями. Кл...
Представлен ПК-корпус Lian Li PC-O11D Mi...
Представлен ПК-корпус Lian Li PC-O11D MiКомпания Lian Li представила корпус PC-O11D Mini, который получил версию с белой расцветкой и алюминиевым...
EK объявила о выпуске набора инструменто...
EK объявила о выпуске набора инструментоEK iFixit Mako Precision - набор инструментов для широкого применения. Он подойдет как для энтузиастов, т...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию ...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию В списке NBTC указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. Также ранее см...
Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Hea...
Беспроводная гарнитура Xbox Wireless HeaMicrosoft представила беспроводную гарнитуру для владельцев игровой консоли Xbox. Она поступит в продажу ...
Seagate представили результаты исследова...
Seagate представили результаты исследоваЭтой осенью компания Seagate совместно с аналитическим агентством Magram провели количественное исследова...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в Fire Strike...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в Fire StrikeРезультаты 3DMark тестирования новой видеокарты от зеленых GeForce RTX 3060 Ti появились в интернете, а т...
Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune ...
Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC с жидкостным охлаждением AIO. ...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преи...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. ПреиВ мае текущего года состоялся анонс роутера Perenio Elegance, выступающего центром умного дома. Помимо ор...
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом» Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с поддержкой экосистемы «Умный дом»
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor