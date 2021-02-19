Huawei создает Honor MagicBook без рамок

Сегодня инсайдер на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, поделился изображением, которое раскрывает возможный дизайн грядущей Honor MagicBook, который будет отличаться от предшественников достаточно тонкими рамками вокруг дисплея. Заметная рамка будет только снизу от дисплея, на ней будет размещен логотип компании, а кнопка питания будет расположена в правом верхнем углу. Примечательно, что эскизы дизайна также показали, что камера теперь перемещена в верхнюю центральную область клавиатуры. К сожалению, более подробные сведения об этом ноутбуке в настоящее время неизвестны. Кроме того, также не подтверждено, действительно ли Honor работает над ноутбуком с таким дизайном. Возможно, это просто патент и не более.