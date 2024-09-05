Huawei стала лидером по поставкам носимой электроники

Судя по официальной информации западных аналитиков, в период с апреля по июнь текущего года было поставлено 43,7 миллиона носимых устройств (умных браслетов и часов), и Huawei заняла лидирующую позицию на мировом рынке как по объёму поставок, так и по доле рынка. Согласно последним данным аналитического агентства IDC, Huawei продемонстрировала впечатляющий годовой рост на 42% с 8,9 миллионами глобальных поставок и долей рынка в 20,3%. Естественно, основным драйвером роста для Huawei стал китайский рынок, где компания поставила около 6 миллионов устройств и увеличила свою рыночную долю до 38,4%. Несмотря на успех Huawei, глобальный рынок умных носимых устройств всё же немного снизился в квартальном исчислении — на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большой спрос на браслеты и смарт-часы Huawei наблюдался благодаря модели Watch Fit 3 — это устройство очень хорошо продаётся по всему миру и гарантирует производителю приличные доходы от квартала к кварталу. Бренд также смог расширить свою рыночную долю в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Латинской Америке. На втором месте в мире оказалась Xiaomi с 5,9 миллионами поставок и долей рынка в 13,5%. Основными драйверами роста стали устройства серии Redmi начального уровня, а также более премиальные модели Watch S3 и Watch 2. А компания Apple смогла занять лишь третье место в данном сегменте электроники, что, конечно, довольно грустно на самом деле.