Huawei тоже отложила запуск складного Mate X — смартфон не выйдет до сентября

2019-06-16, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei Mate X ; [63]
После неудачного дебюта складного Samsung Galaxy Fold, у которого возникли проблемы с дисплеем, Huawei тоже решила не спешить и отложить запуск своего гибкого Mate X.

Если раньше запуск новинки планировали на июнь, то теперь его решили перенести на сентябрь. За это время производитель проведет дополнительные тесты и еще раз проверить надежность конструкции и стабильность работы необычного устройства. «Мы не хотим выпускать продукт, который мог бы разрушить нашу репутацию», — подчеркнул представитель компании.

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