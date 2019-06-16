Huawei тоже отложила запуск складного Mate X — смартфон не выйдет до сентября

После неудачного дебюта складного Samsung Galaxy Fold, у которого возникли проблемы с дисплеем, Huawei тоже решила не спешить и отложить запуск своего гибкого Mate X.

Если раньше запуск новинки планировали на июнь, то теперь его решили перенести на сентябрь. За это время производитель проведет дополнительные тесты и еще раз проверить надежность конструкции и стабильность работы необычного устройства. «Мы не хотим выпускать продукт, который мог бы разрушить нашу репутацию», — подчеркнул представитель компании.