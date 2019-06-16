Huawei уже тестирует EMUI 10 на основе Android Q

Несмотря на санкции США, компания Huawei начала внутреннее тестирование своей фирменной оболочки EMUI 10 на основе операционной системы Android Q. Причем источники уверяют, что оболочка идет в комплекте с полным пакетом сервисов Google. Выходит, что, несмотря на санкции и запреты со стороны Америки, устройства Huawei все-таки смогут обновиться до Android Q.

Скриншоты EMUI 10, работающей на смартфоне Huawei P30 Pro.

Визуально, интерфейс не изменился, сменился лишь логотип оболочки и раскладка для режимов камеры. Но производитель делает упор на производительности: тестирующие EMUI 10 отмечают, что она выросла в разы.

EMUI 10 может выйти осенью вместе с флагманами Mate 30. Хотя не исключено, что смартфоны дебютируют уже с собственной операционной системой Huawei.