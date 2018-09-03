Huawei выпустила смартфон Mate 20 Lite с 6,3-дюймовым экраном

Компания Huawei представила смартфон Mate 20 Lite, который появится на рынке уже 15 сентября. Новинка получила 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и две двойные камеры (лицевая на 24 + 2 Мп и основная на 20 + 2 Мп). Основой аппарата послужит чипсет Kirin 710 и 4 Гбайт ОЗУ. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3750 мА.ч. В качестве ОС выступит Android версии 8.1. Размеры устройства составляют: 158,3 * 75,3 * 7,6 мм. Предлагается аппарат в черном, золотистом и голубом цветовом исполнении.