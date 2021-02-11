Huawei выпустила крупный апдейт приложения Petal Map

В прошлом году Huawei запустила приложение Petal Map. Теперь компания выпустила крупное обновление для этого приложения, добавив новые важные функции, такие как планирование маршрутов для прогулок, велосипедных прогулок и общественного транспорта. Эти новые функции являются дополнением к уже существующему планировщику маршрута движения и расширяют его функциональные возможности. Благодаря новым обновлениям пользователи теперь смогут просматривать несколько маршрутов, а также получать дополнительную информацию. Приложение представляет собой картографический сервис, который использует различные технологии компании, а также суперглобальную навигационную спутниковую систему, чтобы обеспечить поиск местоположения с пошаговой навигацией и информацию о дорожном движении в реальном времени в более чем 140 странах.