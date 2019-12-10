Huawei выпустила новый смартфон Nova 6 SE

Huawei Nova 6 SE - третий из серии смартфонов Nova 6. Huawei Nova 6 SE будет иметь дисплей размером около 6,4 дюйма. ЖК панель с разрешением FHD +. телефон будет доступен в градиентном розовом цвете. Смартфон уже будет иметь EMUI 10 на базе Android 10.

Фронтальная камера имеет датчик 16 MP. Задняя камера состоит из 4 камер. Основная камера 48 MP. За производительность отвечает процессор Kirin 810, который будет питаться от аккумулятора емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Nova 6 SE будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.