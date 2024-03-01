Huawei выпустила процессор Kirin 9006C для ноутбуков

Сегодня появилась информация от надёжных источников о том, что компания Huawei в ближайшее время планирует стать ещё одним игроком на рынке ARM-процессоров на уровне с Apple, который будет выпускать производительные решения топового уровня. Всё дело в слухах о том, что компания Huawei уже представила свой первый процессор на технологическом процессе в 5 нм под названием Kirin 9006C, который работает в линейке ноутбуков Qingyun L540. Интересно, что данный процессор не был разработан компанией SMIC, крупнейшим полупроводниковым производителем в Китае, а тайваньской TSMC, что говорит о том, что у Huawei могли быть какие-то остатки пластин для обработки кристаллов под Kirin 9006C, ведь сейчас из-за торговых блокад купить пластины Huawei уже не может.

К сожалению, пока что информации о реальных тестах данного процессора нет — производитель может говорить, что этот чип действительно очень производительный и не уступает конкурентам, но пока мы не увидим реальных возможностей новинки, это лишь маркетинг. Другое дело, что производитель в любом случае не отступает от своей идеи создать нечто собственное — без помощи компаний за пределами Китая. Чисто теоретически это может позволить пользователям в будущем получать устройства китайского гиганта без наценок и задержек, но сначала нужно построить заводы и наладить производство. И если это произойдёт в ближайшем будущем, то у Huawei будет неплохой ответ на западные ноутбуки флагманского уровня.