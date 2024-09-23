Huawei выпустит Mate XT Ultimate за пределами Китая

Буквально несколько дней назад компания Huawei официально начала поставки первых экземпляров своего первого тройного складного устройства под названием Mate XT Ultimate в Китае. Да, производитель принял решение для начала продавать устройство исключительно на локальном рынке, что немного огорчило многих пользователей, которые живут за пределами Поднебесной, но тоже хотели бы купить такое интересное устройство. К счастью, есть хорошие новости по этому вопросу — Mate XT Ultimate выйдет на мировой рынок в первом квартале 2025 года. Это официальная информация, а не какой-то инсайд от пользователей, которые лишь предполагают глобальный релиз, так что если вы очень хотели получить это устройство, то самое время начинать копить деньги.

С начальной ценой в 19 999 юаней (то есть около 2800 долларов) в Китае, Mate XT является одним из самых дорогих технологических устройств на рынке на текущий момент, но нужно учитывать, что это цена для локального рынка — здесь производителю не нужно платить налоги, тратить деньги на логистику и так далее. Если учесть разницу в цене между Китаем и остальными странами, стоимость устройства для международных покупателей может превысить 3000 долларов, потому что все дополнительные расходы производитель явно добавит в стоимость. С другой стороны, такая высокая стоимость характерна для технологий первого поколения, и Huawei заслуживает похвалы за то, что компания в целом решилась на выпуск устройства такого уровня.