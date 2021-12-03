Huawei выпустит новый ноутбук с 5-нм процессором Kirin 9006C

Говоря о ноутбуках Huawei , обычно подразумевают серию ноутбуков MateBook. Однако у компании есть еще одна серия ноутбуков, ориентированных на предприятия и государственные учреждения. Новая информация показала, что компания работает над новым ноутбуком Qingyun L420, который будет работать на процессоре Kirin 9006C.

Согласно новому отчету, новый чипсет основан на 5-нм техпроцессе и имеет восемь ядер. Его тактовая частота может достигать 3,13 ГГц и он даже оснащен встроенной видеокартой. Кроме того, этот чип, как сообщается, будет предлагать улучшенную производительность по сравнению со своим предшественником наряду с улучшением энергоэффективности. Дисплей представляет собой 14-дюймовую панель с разрешением 2K, в то время как корпус сделан из алюминиевого сплава, максимальная толщина которого составляет 15,9 м, а вес всего 1,45 кг.

Ноутбук Qingyun L420 будет питаться от аккумуляторной батареи на 56 Втч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт от порта USB-C. Другие порты включают USB-A и один USB-C, а также HDMI, mini RJ-45 и разъем для наушников 3,5 мм. Что касается памяти, он предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в сочетании с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Сообщается, что варианты подключения также включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 4.2. Примечательно, что этот ноутбук будет работать на двух разных операционных системах, а именно UOS и KOS.
Комментарии и отзывы Huawei Qingyun L420
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 получил дисплей 2.8К…
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 получил дисплей 2.8ККомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Pro 14s Carbon 2022, которая работает под уп…
Samsung Galaxy Chromebook Go запущен в Великобритании…
Samsung Galaxy Chromebook Go запущен в ВеликобританииSamsung объявила, что запускает свой Galaxy Chromebook Go в Великобритании, устройство будет продаваться …
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook Plus…
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook PlusLenovo работает над ноутбуком со вторым экраном, который может быть адаптирован для цифровых художников. …
Новый MacBook Pro M1 Max от Apple получит режим высокой мощн…
Новый MacBook Pro M1 Max от Apple получит режим высокой мощнApple хочет, чтобы вы думали о ее новом MacBook Pro M1 Max как о мощной машине - она фактически называет …
Новый MacBook Air слили в сеть за год до релиза…
Новый MacBook Air слили в сеть за год до релизаРендеры грядущего Apple MacBook Air только что просочились в сеть благодаря надежному инсайдеру. Эти ренд…
ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650…
ASUS готовит выпустить ноутбук ROG Zephyrus Duo GX650Разработчики микросхем, такие как AMD и NVIDIA, могут удивить потребителей широким предложением своих нов…
Acer представляет новые устройства Chromebook с большим экра…
Acer представляет новые устройства Chromebook с большим экраНовые устройства Chromebook отвечают широкому спектру потребностей пользователей: для дома, бизнес-пое…
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительског…
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительскогБренд Yoga один из самых известных, если речь идет про ультрабуки, Lenovo удается изящно совмещать высоко…
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor