Huawei выпустит новый ноутбук с 5-нм процессором Kirin 9006C

Говоря о ноутбуках Huawei , обычно подразумевают серию ноутбуков MateBook. Однако у компании есть еще одна серия ноутбуков, ориентированных на предприятия и государственные учреждения. Новая информация показала, что компания работает над новым ноутбуком Qingyun L420, который будет работать на процессоре Kirin 9006C.

Согласно новому отчету, новый чипсет основан на 5-нм техпроцессе и имеет восемь ядер. Его тактовая частота может достигать 3,13 ГГц и он даже оснащен встроенной видеокартой. Кроме того, этот чип, как сообщается, будет предлагать улучшенную производительность по сравнению со своим предшественником наряду с улучшением энергоэффективности. Дисплей представляет собой 14-дюймовую панель с разрешением 2K, в то время как корпус сделан из алюминиевого сплава, максимальная толщина которого составляет 15,9 м, а вес всего 1,45 кг.

Ноутбук Qingyun L420 будет питаться от аккумуляторной батареи на 56 Втч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт от порта USB-C. Другие порты включают USB-A и один USB-C, а также HDMI, mini RJ-45 и разъем для наушников 3,5 мм. Что касается памяти, он предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в сочетании с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Сообщается, что варианты подключения также включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 4.2. Примечательно, что этот ноутбук будет работать на двух разных операционных системах, а именно UOS и KOS.