Huawei выпустить профессиональный вариант умной колонки HUAWEI Sound

Динамики серии HUAWEI Sound являются флагманскими интеллектуальными динамиками компании. Теперь по слухам компания Huawei хочет выпустить Pro версию колонок.

Умные колонки HUAWEI Sound X и HUAWEI Sound разработаны совместно с французской аудиотехнологией Devialet. Голосовой помощник Huawei Xiaoyi AI поддерживает эти сертифицированные Hi-Res динамики, а также они предлагают стереозвук, когда два устройства соединены вместе. Дизайн этих динамиков вдохновлен Apple Homepod, и единственная разница между двумя моделями - их размер.

Скорее всего Pro версия получит аналогичные функции, но с некоторыми бонусными функциями и лучшим качеством звука. Новая колонка скорее всего получит название HUAWEI Sound Pro, либо HUAWEI Sound X Pro.