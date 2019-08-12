Huawei вновь обрела способность торговать с американским бизнесом

В соответствии с соглашением, достигнутым на недавнем саммите G20, американские технологические компании могут возобновить торговлю с китайским OEM-производителем Huawei. Приблизительно 50 компаний зарегистрировались для этого - однако им необходимо получить новый тип лицензии для торговли с этой компанией, которая технически все еще находится в официальных национальных списках юридических лиц.

Тем не менее, источники Bloomberg в настоящее время утверждают, что Китай неспособен увеличить потребление сельскохозяйственной продукции США. Это означает, что такие производители оборудования, как Micron Technologies, могут упустить еще больший доход от продажи Huawei, в то время как эта новая форма международной напряженности устранена.

Такие компании, как Qualcomm и Intel, выступили против запрета на торговлю, наложенного на Huawei. Они утверждают, что американское технологическое пространство страдает, поскольку оно лишено этого крупного клиента. Что касается OEM, он отказался комментировать эту новую поставку.