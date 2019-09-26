Huawei за минуту распродала 100 тысяч Mate 30 и Mate 30 Pro

Сегодня компания Huawei представила топовые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro у себя на родине в Китае и сразу же запустила там продажи. Сообщается, что за минуту на одном только Huawei Mall было распродано около 100 тысяч смартфонов на 70 миллионов долларов. А ведь есть еще такие крупные торговые площадки, как JD.com и TMall. Так или иначе, в Поднебесной новые флагманы Huawei вызвали огромный ажиотаж. Оно и неудивительно – например, сегодня специалисты из DxOMark почти буднично признали Huawei Mate 30 Pro лучшим камерофоном на рынке. А ведь камера всего лишь одна из его сильных сторон.