Huawei запускает программу Huawei Cares и будет бесплатно ремонтировать смартфоны

Компания Huawei запускает пакет комплексных услуг для своих пользователей. Это ее собственная сервисная программа, которая очень похожа на программу AppleCare+.

Huawei Cares запускают 10 июля. Владельцы смартфонов семейства P30 (Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite), которые будут приобретены с 10 по 31 июля, смогут в течение года бесплатно заменить поврежденное стекло, переднее или заднее. Кроме того, каждую последнюю неделю месяца, с четверга по субботу, в официальных сервисных центрах будут проходить «сервисные дни». В эти дни клиенты смогут бесплатно получить услуги сервисного обслуживания и чистки устройств, а также получить скидки на запчасти для устройств, чья гарантия уже закончилась.