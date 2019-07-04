Huawei запускает программу Huawei Cares и будет бесплатно ремонтировать смартфоны

2019-07-04, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Huawei Cares; [27]
Компания Huawei запускает пакет комплексных услуг для своих пользователей. Это ее собственная сервисная программа, которая очень похожа на программу AppleCare+.

Huawei Cares запускают 10 июля. Владельцы смартфонов семейства P30 (Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite), которые будут приобретены с 10 по 31 июля, смогут в течение года бесплатно заменить поврежденное стекло, переднее или заднее.

Кроме того, каждую последнюю неделю месяца, с четверга по субботу, в официальных сервисных центрах будут проходить «сервисные дни». В эти дни клиенты смогут бесплатно получить услуги сервисного обслуживания и чистки устройств, а также получить скидки на запчасти для устройств, чья гарантия уже закончилась.


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