Huawei запускает смартфон Enjoy 50 Pro

Huawei Enjoy 50 Pro оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+ (2388 x 1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации сенсорного экрана 270 Гц и имеет ультратонкую рамку толщиной 1,05 мм. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Основная камера имеет основной датчик изображения с разрешением 50 Мп, которые дополняются двумя модулями с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Есть Bluetooth 5.0, USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм, NFC и боковой датчик отпечатков пальцев. Цену смартфона производитель не раскрывает.