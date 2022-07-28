Huawei запускает смартфон Enjoy 50 Pro

Компания Huawei представила смартфон Enjoy 50 Pro. Он позиционируется как модель среднего сегмента. Новинка доступна в четырех цветовых вариантах: Magic Night Black, Blue, Emerald Green и Snow White. Основан Enjoy 50 Pro на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 680 с графическим процессором Adreno 610. Доступные конфигурации включают: 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Huawei Enjoy 50 Pro оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением FHD+ (2388 x 1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, частоту дискретизации сенсорного экрана 270 Гц и имеет ультратонкую рамку толщиной 1,05 мм. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Основная камера имеет основной датчик изображения с разрешением 50 Мп, которые дополняются двумя модулями с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Есть Bluetooth 5.0, USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм, NFC и боковой датчик отпечатков пальцев. Цену смартфона производитель не раскрывает.
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