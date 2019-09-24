HyperX анонсирует игровую гарнитуру Cloud Alpha S

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., объявило о выпуске игровой гарнитуры HyperX Cloud Alpha S.

Cloud Alpha S предлагает функции дизайна и качества звука, которые есть в HyperX Cloud Alpha, включая двухкамерную технологию, которая отделяет низкие частоты от средних и высоких частот для более точного звучания. Индивидуально настроенный виртуальный объемный звук HyperX 7.1 с расширенной функцией, обеспечивает объемный звук, и возможность настройки микса между игрой и звуком в чате.

Alpha S отличается фирменным комфортом HyperX с амбушюрами из высококачественной пены с эффектом памяти, модернизированным воздухопроницаемым кожзаменителем и прочной алюминиевой рамой. Гарнитура также оснащена съемным микрофоном с шумоподавлением, плетеным кабелем, запасным набором тканевых амбушюр и дорожной сумкой.

Цена

HyperX Cloud Alpha S доступен по цене за 119,99 фунтов стерлингов / 129,99 евро.