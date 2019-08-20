HyperX демонстрирует новую гарнитуру Cloud Alpha S

HyperX выпустил свою новую гарнитуру Cloud Alpha, которая обеспечивает виртуальный объемный звук 7.1 для более захватывающих игр и развлечений.

HyperX Alpha S напоминает оригинальный дизайн Alpha. Это проводная гарнитура с двухкамерной технологией для более реалистичного звучания на нескольких частотах, но главное, что стоит отметить, это виртуальный 7.1-канальный объемный звук в сочетании с некоторыми изящными дополнениями, такими как ползунки регулировки базы на лету.

Как и предыдущая модель, Cloud Alpha S оснащен встроенным микрофоном с технологией шумоподавления и удобным дизайном, в комплекте с пенными амбушюрами. Он также оснащен внешней коробкой звуковой карты, такой же, как Cloud II, и может отсоединяться для подключения непосредственно к устройствам, таким как мобильные телефоны. Новая Alpha S дает геймерам точный звук и интуитивно понятные функции управления, позволяющие наслаждаться полностью захватывающими звуковыми пейзажами.