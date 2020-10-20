HyperX представила беспроводную гарнитуру Wireless Cloud II

HyperX, игровое подразделение Kingston, представила игровую гарнитуру HyperX Cloud II Wireless с беспроводным подключением.

Новый продукт основан на дизайне проводной версии Cloud II. Наушники обеспечивают комфорт, долговечность и производительность. Гарнитура работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает до 30 часов автономной работы. Радиус действия беспроводной связи до 20 метров.

Cloud II Wireless оснащен виртуальным объемным звуком 7.1 HyperX и драйверами диаметром 53 мм. Микрофон съемный и имеет функцию шумоподваления. Наушники используют прочную алюминиевую конструкцию с регулируемым оголовьем. Амбушюры выполнены из пены с эффектом памяти.

Игровая гарнитура Cloud II Wireless совместима с ПК, PS4 и Nintendo Switch и сертифицирована TeamSpeak и Discord. Гарнитура HyperX Wireless Cloud II поступит в продажу 20 ноября по цене 149.99 долларов.