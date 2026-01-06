HyperX представила геймерский ноутбук Omen 15

Также во всех версиях установлен клавиатурный блок с четырёхзонной RGB-подсветкой и частотой опроса 8000 Гц, при этом такую клавиатуру можно заказать и для других новых моделей за дополнительную плату. Кроме того, и это очень важно, пользователь может выбрать процессоры Intel или AMD, а ещё Omen 15 оснащён двумя слотами оперативной памяти с возможностью самостоятельной замены и по умолчанию поставляется с 8 ГБ DDR5. Видеокарта начинается с NVIDIA RTX 5050 и может быть прокачана до RTX 5070, причём во всех вариантах используется 8 ГБ видеопамяти. Omen 16 также доступен с процессорами Intel или AMD, но два пользовательских слота для оперативной памяти предлагаются только в версиях на базе AMD. Это довольно интересный подход, особенно на фоне дефицита оперативной памяти на рынке.