HyperX представила геймерский ноутбук Omen 15

На новых игровых ноутбуках HP, а также игровых мониторах, анонсированных на CES 2026, отсутствует привычный брендинг HP — вместо него красуется логотип бренда HyperX, принадлежащего HP. Эта замена стала самым крупным визуальным изменением в линейке Omen, так как логотип теперь расположен на крышке и на нижней рамке экрана. В остальном внешний вид почти не отличается от моделей 2025 года, однако по части характеристик есть несколько важных улучшений. Модель Omen 15, пришедшая на смену Victus 15, получила 15,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. Базовое разрешение составляет 1920х1200, а в максимальной конфигурации доступен 3K OLED-экран с частотой 120 Гц.

Также во всех версиях установлен клавиатурный блок с четырёхзонной RGB-подсветкой и частотой опроса 8000 Гц, при этом такую клавиатуру можно заказать и для других новых моделей за дополнительную плату. Кроме того, и это очень важно, пользователь может выбрать процессоры Intel или AMD, а ещё Omen 15 оснащён двумя слотами оперативной памяти с возможностью самостоятельной замены и по умолчанию поставляется с 8 ГБ DDR5. Видеокарта начинается с NVIDIA RTX 5050 и может быть прокачана до RTX 5070, причём во всех вариантах используется 8 ГБ видеопамяти. Omen 16 также доступен с процессорами Intel или AMD, но два пользовательских слота для оперативной памяти предлагаются только в версиях на базе AMD. Это довольно интересный подход, особенно на фоне дефицита оперативной памяти на рынке.