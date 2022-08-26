HyperX представила игровые мониторы с креплениями

HyperX продолжает поставлять высококачественные гарнитуры и игровые периферийные устройства, доступные для различных платформ, и сегодня производитель анонсировал довольно интересное решение. Разработчик периферийных устройств объявил о двух новых мониторах, которые должны быть флагманскими решениями практически без дополнительной задержки ввода (за исключением задержки ввода вашего компьютера или консоли). HyperX Armada 25 и HyperX Armada 27 — это новые мощные флагманские мониторы, доступные пользователям на веб-сайте HyperX со следующего месяца. Armada 25, 25-дюймовый монитор, имеет разрешение Full HD (1920x1080), частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс, что практически не вызывает задержек.

Между тем, его собрат по линейке Armada 27 поддерживает разрешение до 1440p с VESA Display HDR 400, обеспечивая четкую детализацию и гораздо более захватывающий визуальный опыт. Armada 27 также имеет то же время отклика, что и меньшая Armada 25, но имеет более низкую частоту обновления — 165 Гц. Оба монитора оснащены эргономичным кронштейном и настольным креплением рядом с самим монитором, при этом длина кронштейна свободно регулируется. Сами мониторы несложно настроить, так как они имеют два метода крепления — С-образный зажим или втулку — и систему быстрого выпуска, которая позволяет мониторам защелкиваться по высоте и сниматься нажатием кнопки. HyperX также выпускает игровое крепление Armada отдельно и может без проблем поддерживать до четырех мониторов (максимум 25 дюймов) или два монитора (максимум 27 дюймов). Существует также одноместное крепление Armada, которое поддерживает один монитор, который поддерживает экраны размером до 32 дюймов.
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