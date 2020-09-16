Ищем чехол для Xiaomi Redmi K40

К примеру, на тыльной стороне смартфона расположена система из камер и глянцевая панель. Они довольно шустро покрываются царапинами даже в том случае, если пользователь аккуратно носить устройство в кармане и не бросает устройство на стол или твердые поверхности. Все дело в том, что подобного рода покрытия плохо переживают соприкосновения с прочными предметами, так что без дополнительной защиты продукт быстро потеряет свой товарный вид. Именно по этой причине мы и рекомендуем присмотреться к различным аксессуарам, так как они позволят защитить приобретение от повреждений, а это весомое преимущество на самом деле. Все же чехол в любой момент можно снять и поменять за адекватные деньги, тогда как заднюю крышку заменить очень дорого.
Стоит присмотреться к вариантам из пластика или силикона. Например, вариант чехла из пластика чуть более тяжелый, он не так приятно ощущается в руке, как его прямой конкурент, но пластик лучше переживает падения и сколы, у него нет таких проблем с потертостями и трещинами, так что устройство будет под неплохой защитой. Да, стоит сказать, что и стоимость у пластиковых вариантов тоже достаточно символическая, а значит, проблем с приобретением явно не возникнет. Чехол из силикона при этом более тонкий и легкий, но у него и уровень защиты гораздо ниже, так как пользователю нужно понимать — толщина аксессуара и сам материал плохо справляются с защитой смартфона.
Главное при этом не сильно экономить на приобретении аксессуара, так как дешевый вариант плохо защищает ваш смартфон, а это невыгодно сказывается на опыте использования. Лучше один раз купить чехол, который отлично будет справляться с царапинами.