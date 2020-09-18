Ищем лучшее решение для ноутбука

Очень часто пользователи задаются вопросом о том, какая сумка для ноутбуков 16 дюймов им подойдет идеально, чтобы устройство было и в безопасности, и носить его на работу или учебу было удобно, и чтобы при этом выглядел продукт привлекательно. Это на самом деле довольно сложный процесс, так как не каждый пользователь может зайти на сайт и сразу выбрать тот вариант, который для него лично будет оптимальным выбором. Мы решили в этом вопросе помочь, чтобы пользователь четко понимал, на какие параметры стоит обращать внимание в первую очередь, на что смотреть стоит в самом конце и так далее. Просто ознакомьтесь с этим мини-гайдом, чтобы сразу стало ясно, что делать, а что делать не стоит. Но и пугаться не нужно — ничего сложного в этом нет совершенно.Первым делом пользователь должен перейти на сайт своего ноутбука или посмотреть его характеристики в одном из сотни интернет-магазинов. Там должны быть указаны размеры гаджета, которые нам крайне необходимы при выборе сумки, ведь устройство должно спокойно помещаться внутрь. Если ноутбук не помещается, либо он входит впритык, то у вас могут возникнуть проблемы и деньги будут выкинуты на ветер. Просмотрев характеристики, вы сможете сравнить их с параметрами сумки, что позволит проще и быстрее подобрать нужную модель. Здесь есть небольшой совет — по всем сторонам у сумки должен быть зазор от ноутбука в сантиметр, тогда гаджет будет точно комфортно помещаться внутрь, даже если вы используете какой-то чехол дополнительный.

После этого крайне важно обратить внимание на наличие различных карманов и дополнительных отсеков. Все же ноутбуки пусть и обладают на сегодняшний день неплохой автономностью работы, но пользователи очень часто берут с собой зарядки, берут кабели, мышки, флешки и прочие аксессуары. Если в вашей сумке не будет кармана для всего этого добра, при том отдельного кармана, то вам придется носить это либо в руках, либо в основном отделе вместе с ноутбуком. Поверьте, это крайне негативно скажется на целостности корпуса. Если все размеры сходятся и у вас есть пара карманов для различных аксессуаров, то можно смело выбирать дизайн.Конечно, в выборе дизайна мы вам уже никак не поможем, так как это весьма субъективная штука и то, что нравится нам, может не подходить по внешнему виду вам. В этом плане просто рекомендуем присмотреться к тому, что больше приглянулось, после чего заказывайте и пользуйтесь.