И все-таки OnePlus Nord N100 получил 90-Гц экран

Во время презентации своего самого доступного смартфона Nord N100 компания OnePlus объявила, что аппарат получил 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Сегодня в ответ на вопрос издания Android Authority, которое обнаружило 90-Гц в купленном для обзора экземпляре, китайский производитель подтвердил наличие соответствующей кадровой частоты. На сайте OnePlus теперь также указана частота обновления 90 Гц.

Напомним, что оценённый в 180 евро смартфон также оснащается 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями разрешением, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, поддержкой 4G LTE и предустановленной фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5 на базе операционной системы Android 10.