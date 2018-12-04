ID-Cooling Auraflow X 120 стоит 80 долларов

В последнее время на рынке появилось очень много систем жидкостного охлаждения, которые позволяют вам спокойно собрать крутую систему и получить от нее не только охлаждение на достойном уровне, но и эстетическое удовольствие. Однако, большая часть подобных систем обойдется вам в приличную сумму денег, которая далеко не каждому по карману. Платить за СЖО, пусть даже самого высокого качества, 150-200 долларов может только тот, у кого бюджет не ограничен. Благо, на рынке появилась новая система под названием ID-Cooling Auraflow X 120, которая стоит всего 80 баксов и она вполне способна удовлетворить все ваши потребности. Есть и подсветка, и неплохие характеристики, и масса дополнительных бонусов, которые точно стоят своих денег. Думаю, если вы собираете бюджетный компьютер, то ID-Cooling Auraflow X 120 вас заинтересует.