ID-Cooling Auraflow X 240 TGA порадует подсветкой

В последнее время не выходило систем жидкостного охлаждения, которые бы не могли похвастаться подсветкой. Видимо, сейчас рынок так устроен, что каждый хочет себе красивое свечение в корпусе и если это не реализовать, то просто не получится продать систему потенциальному покупателю. К примеру, вышла в продажу новая СЖО ID-Cooling Auraflow X 240 TGA, которая выглядит вполне обычно, но у нее есть вентиляторы с красивой подсветкой и помпа тоже подсвечивается. Этого уже предостаточно, чтобы каждый второй геймер хотел себе именно эту систему. Стоимость пока что не называется, но для СЖО с радиатором на две секции стоимость не должна быть высокой, это не флагманское решение компания просто обязана выставить демократичный ценник.