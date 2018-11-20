ID-Cooling Auraflow X 240 стоит 80 долларов

В последнее время мы наблюдаем настоящий бум на рынке систем жидкостного охлаждения — производители как будто сговорились и начали выпускать тонну новых систем. Проблема лишь в том, что большая часть новинок на две или три секции стоит довольно больших денег. Далеко не каждый может себе позволить систему охлаждения за 150 долларов, даже пусть она будет очень крутая и с подсветкой. Благо, на рынок вышла новая система под названием ID-Cooling Auraflow X 240, которая стоит всего 80 долларов. Она идеально подходит для того, чтобы вы могли охлаждать свой процессор и наслаждаться его возможностями в повседневной жизни — подсветка яркая, трубки прочные, есть все необходимое для того, чтобы вы смотрели в корпус и радовались приобретению. Стоимость для нашего рынка пока не называется.