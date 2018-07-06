ID-Cooling Dashflow 360 с RGB подсветкой

Официально представлена система жидкостного охлаждения ID-Cooling Dashflow 360, которая выделяется на фоне конкурентов красочной подсветкой и стильным внешним видом. Конечно, при выборе системы охлаждения это далеко не главные параметры, но когда покупаешь столь дорогое устройство, то хочется получить какое-то преимущество помимо просто хорошего охлаждения. И здесь это преимущество есть — все три вентилятора в СЖО светятся как новогодняя елка, освещая ваш корпус. Данная модель построена на трех секциях, так что вы получаете просто шикарную температуру на процессоре. Пока что точных тестов еще никто не проводил, но ранее на трех секциях в подобных системах проблем с охлаждением и не было. Думаю, если производитель еще и адекватную стоимость поставил, то конкуренты просто проиграют сегмент.