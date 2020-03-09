ID-Cooling ZoomFlow 360X/240X ARGB с шикарной подсветкой

Производителям компьютерного железа достаточно тяжело привлечь к себе внимание окружающих, так как пользователи уже все видели и их тяжело удивить чем-то вроде производительности или новых фишек. Однако изредка на рынок все же выходят весьма интересные продукты вроде ID-Cooling ZoomFlow 360X/240X ARGB, которые отлично справляются с поставленной задачей. Эта жидкостная система охлаждения не только выглядит очень ярко, привлекательно и сочно, но и обладает достаточно высокой производительностью, чтобы пользователь не переживал о повышенной температуре на процессоре. Также стоит сказать, что СЖО оборудована яркой подсветкой, которая красиво подсвечивает корпус компьютера и радует глаз, что тоже очень даже важно.