ID-Cooling представляет жидкостный кулер для процессора Zoomflow 360X Snow AIO

Сегодня компания ID-Cooling обновила линейку жидкостных процессорных кулеров «все в одном» Zoomflow с новым Zoomflow 360X Snow.

ID-Cooling утверждает, что кулер способен выдерживать тепловые нагрузки до 350 Вт благодаря высокому давлению охлаждающей жидкости и большому радиатору 360 x 120 мм.

Три 120-мм вентилятора с гидравлическим подшипником, каждый из которых вращался со скоростью в диапазоне от 700 до 1500 об / мин, выталкивая до 62 кубических футов в минуту воздуха с выходным шумом в диапазоне от 18 до 26,4 дБА.

Одно 3-контактное соединение, ARGB освещает три вентилятора и RGB-орнамент на насосном блоке. Поддерживаемые типы сокетов процессора: AMD TR4, sTRX4 и AM4; и Intel LGA2066 и LGA115x. Компания не раскрыла цены.