ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23

Вчера пресс-служба Samsung UK поделилась информацией, показывающей все функции Galaxy AI, которые уже доступны в серии смартфонов Galaxy S24 и будут доступны (в самое ближайшее время, но точную дату никто не сообщает) на более старых смартфонах серии Galaxy S23. Исходя из изображения, которое было опубликовано пресс-службой компании, почти все основные функции будут доступны и на старых устройствах — это отличные новости для тех, кто не был уверен, стоит ли обновляться до нового гаджета только ради функций искусственного интеллекта. Например, пользователи получат мою функцию поиска посредством выделения объекта на экране, а также живой перевод, помощь в редактировании фотографий и помощь при генерации заметок.

Хотя это только базовые функции Galaxy AI, которые приходят на серию Galaxy S23, есть мнение от специалистов, что Samsung может принести на старые устройства ещё больше функций. Ведь данные сервисы в итоге будут предоставляться по платной подписке, а чем больше устройств способны поддерживать данные сервисы, тем больше возможности заработать есть у компании Samsung. Кроме того, новые флагманы обладают приличной производительностью, но она явно не сильно выше флагманов прошлого поколения. Но стоит напомнить, что Samsung официально заявила, что у компании нет никаких планов по внедрению искусственного интеллекта на старые устройства вроде Galaxy S22. Это весьма понятно, потому что там уже нет необходимых мощностей системы на кристалле.