ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23

Хотя это только базовые функции Galaxy AI, которые приходят на серию Galaxy S23, есть мнение от специалистов, что Samsung может принести на старые устройства ещё больше функций. Ведь данные сервисы в итоге будут предоставляться по платной подписке, а чем больше устройств способны поддерживать данные сервисы, тем больше возможности заработать есть у компании Samsung. Кроме того, новые флагманы обладают приличной производительностью, но она явно не сильно выше флагманов прошлого поколения. Но стоит напомнить, что Samsung официально заявила, что у компании нет никаких планов по внедрению искусственного интеллекта на старые устройства вроде Galaxy S22. Это весьма понятно, потому что там уже нет необходимых мощностей системы на кристалле.