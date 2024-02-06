ИИ-функции Galaxy S24 будут доступны и на Galaxy S23

Вчера пресс-служба Samsung UK поделилась информацией, показывающей все функции Galaxy AI, которые уже доступны в серии смартфонов Galaxy S24 и будут доступны (в самое ближайшее время, но точную дату никто не сообщает) на более старых смартфонах серии Galaxy S23. Исходя из изображения, которое было опубликовано пресс-службой компании, почти все основные функции будут доступны и на старых устройствах — это отличные новости для тех, кто не был уверен, стоит ли обновляться до нового гаджета только ради функций искусственного интеллекта. Например, пользователи получат мою функцию поиска посредством выделения объекта на экране, а также живой перевод, помощь в редактировании фотографий и помощь при генерации заметок.

Хотя это только базовые функции Galaxy AI, которые приходят на серию Galaxy S23, есть мнение от специалистов, что Samsung может принести на старые устройства ещё больше функций. Ведь данные сервисы в итоге будут предоставляться по платной подписке, а чем больше устройств способны поддерживать данные сервисы, тем больше возможности заработать есть у компании Samsung. Кроме того, новые флагманы обладают приличной производительностью, но она явно не сильно выше флагманов прошлого поколения. Но стоит напомнить, что Samsung официально заявила, что у компании нет никаких планов по внедрению искусственного интеллекта на старые устройства вроде Galaxy S22. Это весьма понятно, потому что там уже нет необходимых мощностей системы на кристалле.
Realme раскрыла дизайн смартфона GT5 Pro…
Компания Realme опубликовала изображение флагманского смартфона Realme GT5 Pro, официальная презентация к…
OnePlus Ace 3 был официально представлен в Китае…
После месяцев утечек характеристик, рендеров и прочих деталей новый смартфон OnePlus Ace 3 официально пре…
Представлен топовый камерофон Vivo X100 Pro …
Компания Vivo представила сегодня не только флагманский смартфон Vivo X100, но и его более продвинутую ве…
Samsung установит в Galaxy S25 сенсор от Sony…
Нужно понимать, что компания Samsung активно использует технологии из своих предыдущих смартфонов в новых…
Смартфон iQOO Neo9 Pro получит 144-Гц экран …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках смартфонов iQOO Neo9 и Neo9 Pro, официальный…
MediaTek заключила контракт с Apple на поставки модулей Wi-F…
Согласно информации издания Economic News Daily, компания MediaTek выиграла заказы на чипы Wi-Fi 7 у веду…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. О…
Мы провели тестовую эксплуатацию новинки vivo T2, оснащенную AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц …
Huawei Enjoy 70 с АКБ на 6000 мАч оценили в 170 долларов …
Компания Huawei представила недорогой смартфон Enjoy 70, который уже появился в китайской продаже по цене…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor