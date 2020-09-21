IN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Jupiter AJ140

IN WIN анонсировала корпусные вентиляторы Jupiter AJ140.

Вентилятора обеспечивают на 30% больший воздушный поток. Резиновые вставки по краям рамы гарантируют снижение шума и вибрации. Размер вентилятора 140 мм. В продаже будет доступен как один вентилятор, так и комплект из трех.

Вентиляторы Jupiter AJ140 оснащены девятью лопастями, подшипниками скольжения с длительным сроком службы, светодиодами ARGB с 16,8 миллионами вариантов цвета и контроллером ARGB.

Скорость вращения вентилятора варьируется в диапазоне от 500 до 1400 об/мин. Уровень шума при этом не превышает 34 дБ. Стоимость IN WIN Jupiter AJ140 не объявлена.
Комментарии и отзывы IN WIN Jupiter AJ140
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