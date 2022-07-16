IN WIN представила корпусные вентиляторы Mercury AM120S

Компания IN WIN представила новые корпусные вентиляторы Mercury AM120S.

IN WIN Mercury AM120S это тонкий и бесшумный 120-мм вентилятор. Новинка отличается уникальной конструкцией лопастей, оптимизированные для воздушного потока. Вентилятор работает с уровнем шума до 17 дБА. Новый кабель Lock-N-Go позволяет соединить несколько вентиляторов вместе.

Вентилятор толщиной 20 мм достаточно универсален, его можно использовать также в качестве вентилятора для радиатора или процессорного кулера, особенно удобен при использовании в компактном корпусе. Новинка оснащается ARGB-подсветкой. Контроллер IN WIN ARGB One-Click предлагает 14 режимов освещения.

Цену и доступность вентилятора Mercury AM120S производитель не сообщает. Вентиляторы будут доступны поштучно и в комплекте из трех штук.