IN WIN представила корпусные вентиляторы Mercury AM120S

Компания IN WIN представила новые корпусные вентиляторы Mercury AM120S.

IN WIN Mercury AM120S это тонкий и бесшумный 120-мм вентилятор. Новинка отличается уникальной конструкцией лопастей, оптимизированные для воздушного потока. Вентилятор работает с уровнем шума до 17 дБА. Новый кабель Lock-N-Go позволяет соединить несколько вентиляторов вместе.

Вентилятор толщиной 20 мм достаточно универсален, его можно использовать также в качестве вентилятора для радиатора или процессорного кулера, особенно удобен при использовании в компактном корпусе. Новинка оснащается ARGB-подсветкой. Контроллер IN WIN ARGB One-Click предлагает 14 режимов освещения.

Цену и доступность вентилятора Mercury AM120S производитель не сообщает. Вентиляторы будут доступны поштучно и в комплекте из трех штук.
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